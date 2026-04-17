Alla scoperta di Morricone | l’Ensemble Symphony Orchestra torna al Politeama Genovese
L’Ensemble Symphony Orchestra tornerà sul palco del Politeama Genovese lunedì 20 aprile, dopo aver riscosso il tutto esaurito a ottobre. La serata sarà dedicata a un tributo alle composizioni di un noto compositore italiano, con un’ampia selezione di brani, tra cui alcune meno note ma considerate di grande valore. La direzione sarà affidata a Giacomo Loprieno, che guiderà l’orchestra durante l’evento.
Dopo il sold out di ottobre, lunedì 20 aprile ritorna al Politeama Genovese l’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno: il tributo unico alle musiche del grande compositore italiano si arricchisce di nuove pagine in gran parte meno conosciute ma di grande bellezza nello sconfinato.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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