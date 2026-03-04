Bassani 110 | convegno internazionale svela nuovi manoscritti e studi

Il 4 marzo 1916 nasceva a Bologna Giorgio Bassani, uno scrittore noto per aver scritto molto sulla città di Ferrara. Recentemente, si è tenuto un convegno internazionale presso Bassani 110, dove sono stati presentati nuovi manoscritti e studi dedicati alla sua figura e alla sua opera. L’evento ha coinvolto diversi esperti e studiosi provenienti da vari paesi.

Il 4 marzo del 1916 nasceva a Bologna Giorgio Bassani, uno scrittore la cui intera opera è legata indissolubilmente alla città di Ferrara. Oggi, nel 2026, si compiono esattamente centodieci anni da quella data, e per celebrare questo traguardo la Fondazione Giorgio Bassani ha varato un programma denso di eventi che inizia proprio in questa giornata. La figlia dello scrittore, Paola Bassani Pacht, ha voluto dare il via alle celebrazioni con un tributo intitolato Nel segno di mio padre, confermando che l'eredità letteraria del poeta rimane viva attraverso iniziative culturali concrete. L'evento principale sarà un convegno internazionale che si svolgerà presso Palazzo Naselli-Crispi, sede del Consorzio di bonifica della pianura ferrarese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

