A Cagliari si sono conclusi gli Europei Under 23 di scherma con due medaglie d'oro per l'Italia. Fabrizio Cuomo, originario di Napoli, ha vinto nella gara di spada maschile, mentre Michela Landi si è imposta nella competizione di sciabola femminile. Entrambi i atleti hanno conquistato il primo posto nelle rispettive discipline, portando a casa il titolo europeo.

Due ori azzurri a Cagliari: il napoletano Fabrizio Cuomo guida gli spadisti, Michela Landi trionfa con la sciabola femminile.. CAGLIARI – Il martedì sardo dei Campionati Europei Under 23 di scherma regala emozioni uniche alla delegazione italiana che raccoglie altri due splendidi ori. Gioie grandi anche per il movimento campano che esulta con Fabrizio Cuomo e Michela Landi che hanno condotto con esperienza e grinta i rispettivi team al successo. Nella prova a squadre degli spadisti, la formazione azzurra composta dal napoletano Fabrizio Cuomo e da Simone Mencarelli, Matteo Galassi e Nicolò Del Contrasto ha conquistato il successo imponendosi sull’Israele con lo score di 45-42.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Europei Under 23 di scherma: Italia d’oro con Cuomo e Landi protagonisti

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