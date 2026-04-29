Nella prima partita dei playoff di Eurolega, il Real Madrid ha vinto in casa contro l’Hapoel Tel Aviv con il punteggio di 86-82. La squadra di casa ha preso un vantaggio consistente nel corso della partita, ma ha rischiato di perdere negli ultimi minuti. La sfida si è svolta a Madrid e si è conclusa con il successo del team spagnolo.

Madrid (Spagna), 29 aprile 2026 – La prima tornata di gare dei playoff di Eurolega si è chiusa con il successo casalingo del Real Madrid a spese dell’Hapoel Tel Aviv, piegato 86-82. Una vittoria arrivata con qualche brivido di troppo per i “Blancos”, che sono riusciti a comandato per tutto l’arco dei 40’, toccando anche il +20 nel corso del primo tempo ed entrando negli ultimi 3’ con 13 lunghezze di vantaggio. Un tesoretto che però l’Hapoel è riuscito ad erodere quasi interamente con un ultimo sussulto d’orgoglio, il quale ha permesso agli israeliani di trovarsi più volte tra le mani il pallone del -1. Alla fine, però, l’Hapoel non è riuscito a completare questa rimonta che avrebbe avuto contorni epici e ha pagato a caro prezzo i 16 rimbalzi d’attacco concessi ai “Blancos” e le 14 palle perse da cui il Real ha ricavato ben 24 punti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eurolega, il Real domina e poi rischia: Hapoel battuto 86-82 in gara 1

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