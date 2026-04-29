Dopo quattro anni di assenza, la serie televisiva torna in onda, segnando un cambio significativo nelle musiche di sottofondo. La decisione di abbandonare il compositore che aveva contribuito al successo della prima stagione ha suscitato molte discussioni tra i fan. La produzione ha spiegato che la scelta è motivata da esigenze creative, ma restano dubbi sulla direzione presa. La serie è stata influenzata anche dalla scomparsa di un membro del cast principale, che ha segnato profondamente il team di produzione.

Euphoria cambia volto e lo fa a partire dalle musiche. Dopo 4 anni di stop – a causa degli impegni degli attori del main cast e la morte di Angus Cloud, la pluripremiata serie tv della HBO diretta da Sam Levinson torna sul piccolo schermo e fa uno step in più. Ambientata anni dopo la fine del liceo, il direttore sceglie di affidare la produzione della colonna sonora a Hans Zimmer, mettendo da parte Timothy Lee McKenzie, in arte Labrinth. L’intenzione del regista è quella di raccontare con un nuovo sound il passaggio all’età adulta dei personaggi. Ma le musiche di McKenzie erano parte dello show stesso e il pubblico ha evidenziato l’iniziale difficoltà di visionare il prodotto cinematografico al medesimo modo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Euphoria rinuncia a Labrinth, grande intuizione o disastro annunciato?

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