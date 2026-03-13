Il compositore Labrinth ha pubblicato un messaggio sui social in cui si mostra critico nei confronti di “Euphoria” e della Columbia Records. Il post, dal tono criptico, fa pensare a una presa di posizione diretta da parte dell’artista, che sembra voler comunicare una certa distanza dalla serie HBO. La terza stagione di “Euphoria” è prevista per il debutto il 12 aprile.

Quando si parla di Euphoria, ormai l’abbiamo capito, non si può mai stare del tutto tranquilli. Attraverso un criptico post pubblicato sui social, il compositore Labrinth sembra voler infatti prendere le distanze dalla serie HBO, la cui attesissima terza stagione debutterà il 12 aprile. “Ho chiuso con questa industria”, scrive sul suo profilo, “F*nc*lo la Columbia. Doppiamente f*nc*lo Euphoria. Sono fuori. Grazie e buonanotte”. Labrinth ed Euphoria, legati dalla musica. Il produttore e musicista, il cui vero nome è Timothy Lee McKenzie, ha condiviso il suo post su Instagram nella notte tra venerdì e domenica, poche settimane dopo l’uscita del suo ultimo album, Cosmic Opera: Act I, e a meno di un mese dalla première del terzo capitolo dell’acclamato show di Sam Levinson. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Labrinth attacca “Euphoria” e la Columbia Records in un criptico post sui social

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