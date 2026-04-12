Euphoria Labrinth rompe con la produzione | addio per dignità

Il musicista Labrinth ha annunciato la fine della collaborazione con la produzione di Euphoria, spiegando che la decisione deriva dal desiderio di non accettare più comportamenti irrispettosi nel settore musicale. La sua scelta è stata comunicata pubblicamente come un atto di rispetto per sé stesso e per la propria dignità professionale. Nessuna altra informazione sulle circostanze specifiche o sui dettagli della relazione lavorativa è stata resa nota.

Il musicista Labrinth ha deciso di interrompere definitivamente la sua collaborazione con la produzione di Euphoria, motivando la scelta con la volontà di non subire trattamenti irrispettosi all’interno del settore musicale. La decisione dell’artista britannico arriva proprio mentre la terza stagione della serie è destinata a debuttare sugli schermi di, HBO Max e in streaming su NOW a partire da lunedì 13 aprile. La frattura tra l’artista e la produzione televisiva. Attraverso i canali social, Labrinth ha fornito un chiarimento netto sulle ragioni che lo hanno portato ad allontanarsi dal progetto che lo aveva reso celebre a livello globale....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Euphoria, Labrinth rompe con la produzione: addio per dignità Euphoria 3, Labrinth sul suo addio alla serie: "Non permetto alle persone di trattarmi male"L'artista ha voluto chiarire il suo punto di vista su quanto accaduto prima che venisse confermato che non si è occupato della colonna sonora dei... Labrinth attacca “Euphoria” e la Columbia Records in un criptico post sui socialQuando si parla di Euphoria, ormai l’abbiamo capito, non si può mai stare del tutto tranquilli. TRETA! LABRINTH DETONA A COLUMBIA RECORDS E A SÉRIE EUPHORIA E NINGUÉM ENTENDEU NADA! #fy #noticias