Giovedì top febbre biancazzurra Biglietti esauriti in un battibaleno

Giovedì è stato un giorno di grande fermento per i tifosi, con i biglietti per la partita che sono andati esauriti in pochissimo tempo. La richiesta è stata così alta che l’intera disponibilità è stata venduta rapidamente, dimostrando ancora una volta l’entusiasmo attorno alla squadra. L’evento ha attirato l’attenzione di molti appassionati, tutti desiderosi di assistere alla sfida dal vivo.

L’ennesima risposta eccezionale. Non si può definire in altro modo quando accaduto nel primo pomeriggio di ieri. A nemmeno tre ore dal via della prevendita dei tagliandi per Prato-Seravezza Pozzi, i tifosi biancazzurri hanno letteralmente polverizzato gli 800 biglietti a loro disposizione, a dimostrazione di come i fatti della passata settimana non abbiano in alcun modo intaccato l’entusiasmo e la passione del popolo laniero. Fin da prima delle 14, ecco formarsi una lunga coda fuori dallo stadio Lungobisenzio per accaparrarsi un posto per l’atteso big match di giovedì (calcio d’avvio fissato alle 20:30). Curva Ferrovia e tribuna sono quindi già esaurite, mentre restano in vendita i tagliandi per i tifosi ospiti, che al massimo potranno essere un centinaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giovedì top, febbre biancazzurra. Biglietti esauriti in un battibaleno Articoli correlati Febbre da derby, due settori dello stadio già esauriti. Si va verso un altro pienoneCi sono già 5mila persone (circa) in possesso di biglietto o abbonamento per la partita Arezzo-Perugia. Biglietti esauriti per la Final Four EuroLeague 2026 dopo la seconda fase di venditaLa Final Four di EuroLeague 2026, in programma ad Atene e presentata da Etihad, sta registrando una domanda particolarmente intensa per i tagliandi.