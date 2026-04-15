Prato voglia di impresa Subito esauriti i biglietti

A Prato, i biglietti per la partita contro il Grosseto sono andati esauriti in appena 45 minuti. La gara, in programma domenica alle 15, ha attirato un grande interesse tra i tifosi locali, portando a un rapido esaurimento dei biglietti disponibili per assistere dal vivo all'incontro. La richiesta è risultata superiore alle quantità messe a disposizione, facendo registrare un record di vendite in tempi molto brevi.

Stavolta sono stati sufficienti appena 45 minuti per esaurire i biglietti a disposizione dei tifosi del Prato per il match casalingo di domenica (calcio d’avvio alle 15) contro il Grosseto. Addirittura 5 minuti nel caso della Curva Ferrovia, con i tagliandi letteralmente polverizzati in modalità online. Per gli interessati ad accomodarsi in Tribuna, invece, ecco una lunghissima coda fuori dall’impianto di via Firenze e macchine parcheggiate anche sui marciapiedi già a partire dalle 13, ossia un’ora prima rispetto al via della prevendita. Alle 14:45 l’ufficialità: niente più ticket per i locali, nonostante la richiesta fosse ancora altissima. Tanti sostenitori lanieri sono rimasti quindi scontenti, in quanto dovranno rinunciare a godersi dal vivo la super sfida con la capolista del girone E di Serie D, fresca di promozione in C.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, voglia di impresa. Subito esauriti i biglietti King of Cards | Critical Role | Campaign 4, Episode 21 Viaggi di coppa. Da Firenze a Londra per la Conference: biglietti già esauritiNemmeno il tempo di iniziare la seconda fase di vendita per i biglietti del settore ospiti del Selhurst Park di Londra che i tagliandi messi a... Leggi anche: Giovedì top, febbre biancazzurra. Biglietti esauriti in un battibaleno