Éthiopiques la modernità matura degli anni ruggenti
Nel 1924, in occasione dell’ingresso dell’Abissinia nella Società delle Nazioni, il futuro Negus Teferi Mekonnen si trovava a Gerusalemme. Nel 1930, assumerà il nome di Haile Selassie quando diventerà Negus. Il periodo è caratterizzato da un processo di modernizzazione e di relazioni internazionali per il regno etiope, che si avvia a un ruolo più attivo sulla scena mondiale.
Note sparse Il 32esimo volume della storica collana, rende omaggio alla figura di Nersès Nalbandian. Nel disco una raccolta delle sue incisioni rivisitate con vocalist etiopi Note sparse Il 32esimo volume della storica collana, rende omaggio alla figura di Nersès Nalbandian. Nel disco una raccolta delle sue incisioni rivisitate con vocalist etiopi In occasione dell’entrata dell’Abissinia nella Società delle Nazioni, nel 1924 Teferi Mekonnen – che nel ‘30 diventerà il Negus, col nome di Haile Selassie – è in visita a Gerusalemme, dove è accolto da una fanfara di quaranta orfani armeni sfuggiti al genocidio del 1915: il futuro Negus ne rimane...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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