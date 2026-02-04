La kermesse Disfida del testarolo e fornelli ruggenti
La Disfida del Testarolo torna a Portare in tavola i sapori della Lunigiana. I ristoranti della zona si preparano a sfidarsi ancora una volta, con piatti tradizionali e tanta passione. La prima giornata si è svolta ieri pomeriggio a Podenzana, presso la sede di Slow Food, tra assaggi, chiacchiere e entusiasmo di chef e appassionati.
La Disfida del Testarolo torna a scaldare le tavole dei ristoranti lunigianesi. La kermesse ideata da Confesercenti Massa e Carrara, in collaborazione con Vetrina Toscana e la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest ieri pomeriggio a Podenzana alla sede di Slow Food, ha avuto la sua giornata inaugurale. Il testarolo non è un piatto come gli altri. È un gesto antico, un sapere che si tramanda da secoli. È un gesto antico, un sapere che si tramanda da secoli. Nasce nei testi di ghisa o di terracotta, dove una pastella essenziale (acqua, farina, sale) si trasforma in un disco morbido e poroso, pronto ad accogliere il pesto come condimento più classico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
