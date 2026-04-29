Una società di mining ha bloccato circa 112.656 ETH, equivalenti a circa 260 milioni di dollari, in operazioni di staking. Questa mossa porta il totale degli asset in staking della società a circa 8,8 miliardi di dollari. L'annuncio riguarda un’azione di grande portata che coinvolge una quantità significativa di criptovaluta e rappresenta un incremento sostanziale rispetto agli asset già in staking della stessa azienda.

?? Cosa sapere Bitmine immobilizza 112.656 ETH per un valore di 260 milioni di dollari. L'operazione porta il totale degli asset in staking della società a 8,8 miliardi. Bitmine ha appena immobilizzato altri 260 milioni di dollari in Ethereum attraverso un nuovo staking di 112.656 ETH, consolidando una strategia che punta a trasformare la disponibilità del token in una struttura di rete controllata. Mentre i grafici di prezzo mostrano un'incertezza diffusa e una fatica nel superare la soglia .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ethereum: Bitmine blocca 260 milioni di dollari in staking massiccio

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