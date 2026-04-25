Ethereum Foundation incassa 24 milioni | venduti 10.000 ETH a BitMine

Il 24 aprile, l'Ethereum Foundation ha venduto 10.000 Ether a BitMine, ricevendo in cambio 24 milioni di dollari. La transazione ha coinvolto un importo considerevole di criptovaluta, con l'ente che ha portato a termine questa operazione senza ulteriori dettagli pubblici sulle motivazioni o sulle modalità di vendita. La notizia è stata resa nota attraverso fonti di settore specializzate.

? Cosa sapere Ethereum Foundation vende 10.000 ETH a BitMine per 24 milioni di dollari il 24 aprile.. L'operazione OTC garantisce liquidità operativa alla Foundation tramite l'accumulo istituzionale di BitMine.. La Ethereum Foundation ha finalizzato la vendita di 10.000 ETH a BitMine tramite un accordo OTC da 24 milioni di dollari, confermando una strategia di gestione della tesoreria che vede lo scambio di token con società specializzate per garantire liquidità operativa. L’operazione, comunicata ufficialmente tramite la piattaforma X il 24 aprile, si è conclusa con un prezzo medio di 2.387 dollari per ogni unità di Ether. Questo movimento finanziario non è un evento isolato, ma rappresenta il secondo contatto significativo tra l’ente di sviluppo del protocollo e la società di digital asset treasury guidata da Tom Lee.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ethereum Foundation incassa 24 milioni: venduti 10.000 ETH a BitMine Notizie correlate Leggi anche: Ethereum Foundation: 5.000 ETH venduti a 10 milioni Ethereum: le società drenano 7,4 milioni di ETH dai mercatiLe società quotate in borsa stanno drenando massicce quantità di Ethereum dai mercati, accumulando oltre 7,4 milioni di ETH nell’ultimo anno. Contenuti di approfondimento Ethereum market research founder defends the foundation, says criticism is 'profoundly misplaced'?Ethereum Maket Research founder William Mougayar defended the Ethereum Foundation after it released a new mandate outlining its role in the ecosystem. ?Mougayar said criticism of the Foundation is ... msn.com Ethereum Foundation presenta la roadmap più ambiziosa degli ultimi anni, mira alla finalità in secondi entro il 2029La Ethereum Foundation ha appena pubblicato una roadmap che sembra progettata per il prossimo decennio, non per sopravvivere al trimestre in corso. Il documento, denominato strawmap e pubblicato ... coindesk.com