Estrazione Million Day di oggi 29 aprile 2026 | i numeri vincenti di mercoledì

L’estrazione del Million Day di oggi, mercoledì 29 aprile 2026, si è svolta come di consueto e i numeri vincenti sono stati annunciati in diretta. La lotteria prevede l’estrazione di cinque numeri tra 1 e 55, e questa mattina sono stati estratti i numeri vincenti. I risultati sono disponibili immediatamente dopo la conclusione dell’estrazione e sono stati pubblicati online e sui canali ufficiali.

Estrazione Million Day oggi mercoledì 29 aprile 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, mercoledì 29 aprile 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 29 APRILE 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day:...🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 29 aprile 2026: i numeri vincenti di mercoledì Notizie correlate Estrazione Million Day di oggi, 8 aprile 2026: i numeri vincenti di mercoledìOggi, mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione Million Day di oggi, 15 aprile 2026: i numeri vincenti di mercoledìEstrazione Million Day oggi mercoledì 15 aprile 2026: i numeri vincenti in diretta live Oggi, mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Estrazione Million Day oggi 24 aprile: i numeri vincenti delle ore 13 e 20:30; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di giovedì 23 aprile 2026: i numeri vincenti; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi lunedì 20 aprile: i numeri vincenti; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di sabato 25 aprile 2026: i numeri vincenti. Million Day, numeri vincenti di oggi 28 aprile 2026 | L’estrazione delle ore 20:30I numeri vincenti di oggi, 28 aprile 2026, del Million Day, l'estrazione delle ore 20:30 con le due cinquine fortunate, ecco l'elenco ... ilsussidiario.net Estrazione Million Day 28 aprile 2026: i numeri vincentiIl MillionDAY è una lotteria basata sull'estrazione casuale di 5 numeri compresi tra l'1 e il 55. I numeri vincenti dell'estrazione delle 13 e delle 20:30 di oggi. corrierenazionale.it Estrazione MillionDay n. delle ore 13:00 di sabato 25 aprile 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook