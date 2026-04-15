Estrazione Million Day di oggi 15 aprile 2026 | i numeri vincenti di mercoledì

Oggi, 15 aprile 2026, è stata effettuata l'estrazione dei numeri vincenti del gioco Million Day. I numeri estratti sono stati resi noti in diretta, con la pubblicazione dei risultati sui canali ufficiali. I giocatori hanno potuto verificare se le proprie schedine corrispondevano ai numeri estratti. L’estrazione si è svolta regolarmente e i numeri sono disponibili per la consultazione immediata.

Estrazione Million Day oggi mercoledì 15 aprile 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, mercoledì 15 aprile 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 15 APRILE 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day:...🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 15 aprile 2026: i numeri vincenti di mercoledì Notizie correlate Estrazione Million Day di oggi, 8 aprile 2026: i numeri vincenti di mercoledìOggi, mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione Million Day di oggi, 4 febbraio 2026: i numeri vincenti di mercoledìOggi, mercoledì 4 febbraio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Million Day, completati i due sorteggi del 8 aprile 2026; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di mercoledì 8 aprile 2026: i numeri vincenti; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi lunedì 6 aprile: i numeri vincenti; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di domenica 5 aprile 2026: i numeri vincenti. Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 9 aprile 2026 | Vincite delle ore 13:00 e la cinquina ExtraScopriamo quali sono i numeri vincenti del Million Day di oggi, estrazione delle ore 13:00 di questo 9 aprile 2026: le due cinquine fortunate ... ilsussidiario.net Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi martedì 14 aprile: i numeri vincentiCon MillionDay si può vincere un milione di euro e anche oggi, martedì 14 aprile, tanti italiani cercheranno di venire baciati della fortuna nella doppia estrazione che tutti i giorni tiene col fiato ... corrieredellumbria.it Estrazione MillionDay n. delle ore 20:30 di sabato 11 aprile 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook