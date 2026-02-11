Se si lascia il lavoro o si cambia carriera, non si può smettere di pagare l’assegno di mantenimento ai figli. La legge resta chiara: anche in assenza di un’occupazione stabile, il genitore ha l’obbligo di contribuire alle spese dei figli. La decisione di cambiare lavoro non annulla il dovere di mantenimento, che deve essere comunque rispettato.

Cambiare lavoro, lasciare un impiego fisso o intraprendere una nuova carriera è una scelta legittima. Anzi, talvolta necessaria a dare una positiva svolta alla propria vita. Ma cosa succede se un genitore, dopo essersi dimesso volontariamente, chiede di ridurre o eliminare l’ assegno di mantenimento per i figli, sostenendo di non avere più reddito? A questo quesito pratico ha recentemente risposto la Corte di Cassazione con la sentenza 18732026, che offre importanti chiarimenti su un principio cardine del diritto di famiglia: l’ obbligo di mantenimento della prole non viene meno per effetto di scelte lavorative volontarie del genitore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’assegno di mantenimento ai figli è dovuto anche se si lascia il lavoro

L'assegno sociale Inps rappresenta una misura di sostegno destinata agli anziani in condizioni di difficoltà economica.

