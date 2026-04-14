Rivalutazione assegno di mantenimento 2026 | cos’è come funziona e cosa fare

La rivalutazione dell'assegno di mantenimento nel 2026 rappresenta un procedimento legale che permette di aggiornare l'importo stabilito in base alle variazioni economiche. Questo processo si applica quando si verifica una modifica delle condizioni finanziarie delle parti coinvolte, ed è regolato da norme specifiche del diritto di famiglia. Per avviare la procedura, è necessario seguire determinate modalità e presentare documentazione che attesti le variazioni di reddito o di costi di vita.

La rivalutazione dell’assegno di mantenimento è un meccanismo fondamentale nel diritto di famiglia, spesso poco conosciuto ma di grande impatto economico. Si tratta di un aggiornamento periodico dell’importo stabilito dal giudice o concordato tra le parti, necessario per adeguarlo all’aumento del costo della vita. Nel 2026, con l’inflazione che continua a incidere sul potere d’acquisto, questo tema è tornato particolarmente attuale per ex coniugi e genitori separati. La rivalutazione consiste nell’adeguamento annuale dell’assegno di mantenimento sulla base degli indici ISTAT. In pratica, serve a evitare che la somma stabilita anni prima perda valore nel tempo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Rivalutazione assegno di mantenimento 2026: cos’è, come funziona e cosa fare Assegno ordinario di invalidità, cosa cambia nel 2026: a chi spetta e come funzionaL’Assegno ordinario di invalidità torna al centro dell’attenzione nel 2026, tra regole già note e una novità che amplia la tutela per una parte dei... Pagamento Assegno Unico a febbraio 2026, date di accredito Inps e aumento importi con la rivalutazioneL’assegno unico di questo mese verrà accreditato tra il 19 e 20 febbraio 2026 alle famiglie per le quali la rata non ha subito nessuna variazione... Rivalutazione ISTAT e assegno di mantenimento per i figli: cambia qualcosa Rivalutazione Istat assegno mantenimento: come funziona In cosa consiste l’adeguamento automatico agli indici di svalutazione monetaria dell’importo da cor... - facebook.com facebook