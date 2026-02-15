Stop al minimalismo estremo in Cina le auto dovranno avere comandi fisici per le funzioni di sicure

La Cina ha deciso di vietare il minimalismo totale nelle auto, perché le funzioni di sicurezza devono essere facilmente accessibili. Le case automobilistiche devono installare pulsanti e interruttori fisici per comandi come luci di emergenza e indicatori di direzione, evitando di affidarsi solo ai touchscreen. Questa decisione arriva dopo numerosi incidenti causati dalla difficoltà di usare i comandi digitali durante la guida.

La Cina frena il minimalismo estremo in auto: via libera ai comandi fisici per la sicurezza. Pechino impone una svolta nel design automobilistico: le funzioni di sicurezza essenziali, come indicatori di direzione e luci di emergenza, dovranno essere controllate tramite pulsanti e interruttori fisici, e non solo tramite touchscreen. La decisione mira a ridurre il rischio di distrazione alla guida e a garantire un livello di sicurezza più elevato per i conducenti, in un mercato sempre più orientato alla tecnologia. La svolta normativa e le preoccupazioni per la distrazione. La decisione del Ministero dell'Industria e della Tecnologia cinese (MIIT) arriva in un momento in cui il minimalismo negli interni delle auto sta diventando una tendenza globale.