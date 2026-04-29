Secondo i modelli meteorologici GFS ed ECMWF, l’estate del 2026 sarà caratterizzata da piogge violente e condizioni di instabilità. Le previsioni indicano un aumento delle precipitazioni irregolari al Nord Italia, con possibili conseguenze sul territorio. Questi dati sono stati elaborati da centri di analisi meteorologica e rappresentano le proiezioni attuali per la stagione estiva del prossimo anno.

? Cosa sapere I modelli GFS ed ECMWF prevedono piogge intense e instabilità per l'estate 2026.. L'irregolarità delle precipitazioni al Nord Italia aumenta il rischio di dissesto idrogeologico.. Le proiezioni dei modelli GFS e ECMWF delineano per l’estate 2026 scenari meteorologici caratterizzati da una forte instabilità, con potenziali variazioni drastiche rispetto ai periodi di caldo estremo che hanno segnato gli anni passati. L’analisi a lungo termine basata sui supercalcolatori indica che la stagione estiva potrebbe non seguire il consueto schema di siccità prolungata. Le mappe del modello CFSV2 suggeriscono, infatti, che i mesi di giugno e luglio potrebbero presentare anomalie pluviometriche tali da evitare un eccessivo deficit idrico, sebbene la distribuzione delle precipitazioni rimanga estremamente irregolare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Estate 2026: i modelli prevedono piogge violente e instabilità

ESTATE 2026: Caldo record o pioggia Il verdetto ITCZ

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