Batna sotto l’acqua | piogge violente devastano strade e canali

Le intense piogge che si sono abbattute sulla provincia di Batna hanno provocato allagamenti di strade e canali, con accumuli di fango in diverse zone. Le precipitazioni hanno colpito principalmente le aree urbane, causando disagi alla viabilità e danni alle infrastrutture locali. Nessuna informazione è ancora disponibile su eventuali interventi di emergenza o danni più gravi.

Le precipitazioni violente che hanno colpito la provincia di Batna, in Algeria, hanno causato l’accumulo di fango e allagamenti localizzati nelle ultime ore. L’intensità delle piogge ha compromesso la viabilità e i sistemi di drenaggio, con un impatto evidente sui margini stradali e sui canali minori. Il territorio della provincia di Batna è stato investito da una massa d’acqua tale da trasformare il deflusso superficiale in colate di detriti e sedimenti. Le immagini raccolte sul campo mostrano chiaramente come l’acqua torbida abbia invaso le strade, mentre la forza del flusso ha provocato l’erosione di alcuni tratti del manto stradale. Il problema non riguarda solo la superficie urbana: i piccoli canali di scolo sono stati sopraffatti, portando a un accumulo di materiale che ostacola il normale passaggio dei liquidi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Batna sotto l’acqua: piogge violente devastano strade e canali Notizie correlate Ascoli Piceno: piogge devastano strade, il sindaco agisce subitoLe piogge intense hanno messo alla prova la rete viaria di Ascoli Piceno, creando un’urgenza che richiede risposte immediate. Canali in piena per le piogge, allagamenti e strade chiuse. Abbattuti anche alcuni semafori: "Massima attenzione"Il sindaco di Faenza: "La situazione potrebbe peggiorare fin dalle prossime ore a seguito dello scioglimento della neve caduta in collina"...