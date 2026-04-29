Estate 2026 a Rimini | 250 eventi concerti e anche il Papa Programma per ogni genere di preferenze

L’estate 2026 a Rimini durerà circa cinque mesi e comprenderà più di 250 eventi ufficiali, tra concerti, spettacoli e manifestazioni di vario genere. Se si considerano anche le iniziative organizzate da comitati e pro loco, il totale supera le 600 occasioni di svago e intrattenimento. Tra gli eventi previsti, ci saranno anche incontri con il Papa, oltre a spettacoli dedicati a diverse preferenze di pubblico, con l’intento di attrarre turisti di ogni provenienza.