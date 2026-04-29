Estate 2026 a Rimini | 250 eventi concerti e anche il Papa Programma per ogni genere di preferenze
L’estate 2026 a Rimini durerà circa cinque mesi e comprenderà più di 250 eventi ufficiali, tra concerti, spettacoli e manifestazioni di vario genere. Se si considerano anche le iniziative organizzate da comitati e pro loco, il totale supera le 600 occasioni di svago e intrattenimento. Tra gli eventi previsti, ci saranno anche incontri con il Papa, oltre a spettacoli dedicati a diverse preferenze di pubblico, con l’intento di attrarre turisti di ogni provenienza.
Rimini, 29 aprile 2026 – Un’ estate lunga 150 giorni, con oltre 250 eventi ufficiali – che diventano più di 600 includendo quelli organizzati da comitati e pro loco – e un obiettivo chiaro: rafforzare l’attrattiva turistica della città puntando su pubblici diversi. Il Comune ha investito circa 2 milioni di euro per costruire un cartellone pensato per diversi target, dai giovani alle famiglie, fino agli appassionati di sport e cultura. Sul fronte turistico, i primi segnali sono incoraggianti: le prenotazioni segnano già un +22,7% a maggio rispetto al 2025, con andamenti positivi anche per i mesi successivi. L’estate in musica di Rimini: Vasco Rossi, Achille Lauro e Notte Rosa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie correlate
"Regina dell'estate italiana": da Vasco Rossi ai Me contro Te, Rimini lancia un palinsesto da 250 eventiRimini si prepara a un’estate iper-attiva, con oltre 250 eventi tra maggio e settembre, un cartellone che spazia dalla grande musica internazionale...
Leggi anche: Tanti gli eventi in programma: libri, docufilm, copie anastatiche, podcast, serie tv, opere teatrali, concerti, tour ed eventi in tutta Italia. Primo appuntamento il 6 marzo
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Mare ed eventi, un’estate non-stop a Rimini prima della rivoluzione. Accogliamo i turisti col sorriso; SkyUp non volerà su Rimini nell’estate 2026; Notte Rosa 2026, parte il conto alla rovescia. Protagonista la musica tra radio, concerti e grandi ospiti; La Notte Rosa presenta l'edizione 2026: RDS a Rimini, RTL 102.5 a Riccione, Radio Bruno a Cesenatico.
Estate 2026 a Rimini: 250 eventi, concerti e anche il Papa. Programma per ogni genere di preferenzeLa presentazione del cartellone con i primi segnali molto positivi sulle prenotazioni: +22,7% a maggio e l’instabilità internazionale porterà più turismo verso la Riviera ... ilrestodelcarlino.it
Estate 2026 a Rimini: oltre 250 eventi in 150 giorni, da Vasco Rossi al PapaPresentato il palinsesto estivo alle categorie turistiche. Prenotazioni a maggio già su del 22,7% rispetto al 2025 ... altarimini.it
#Zhegrova - #Juventus La separazione in estate è un'opzione sempre più concreta. Lui vorrebbe restare ancora un anno e si trova benissimo in bianconero, ma il club è già al lavoro per trovare una via d'uscita. Non c'è una trattativa in piedi col Besiktas n - facebook.com facebook
Il Secolo XIX annuncia: "Frendrup vuole lasciare il Genoa in estate" Ritorno di fiamma della Fiorentina x.com