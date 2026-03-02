Il Corriere della Sera celebra i suoi 150 anni con una serie di eventi in tutta Italia, tra cui presentazioni di libri, un docufilm, podcast, serie TV, opere teatrali e concerti. Il primo appuntamento è fissato per il 6 marzo, mentre l’inizio ufficiale dei festeggiamenti sarà il 6 febbraio al Teatro alla Scala di Milano, con la partecipazione del presidente della Repubblica.

Il Corriere della Sera compie 150 anni e lo fa in grande stile. L’avvio dei festeggiamenti si terrà al Teatro alla Scala di Milano il 6 febbraio alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con l’evento “Corriere 150 anni. La libertà delle idee ”. Tra pezzi storici delle sue prestigiose firme letti da Cristiana Capotondi e Serena Rossi e testimonianze personali legate al quotidiano di lettori d’eccezione e del presidente di Fondazione Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli, che presenterà inoltre in anteprima il docufilm “ 150 anni Corriere della Sera. Il racconto dell’Italia ”. Aprono l’evento: il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il sovrintendente del Teatro alla Scala Fortunato Ortombina, il direttore Luciano Fontana, il presidente di RCS MediaGroup Urbano Cairo. 🔗 Leggi su Amica.it

Tanti gli eventi in programma: libri, docufilm, copie anastatiche, podcast, serie tv, opere teatrali, concerti, tour ed eventi in tutta Italia. Primo appuntamento il 6 marzo

