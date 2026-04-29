Il presidente di un grande gruppo internazionale ha commentato le recenti decisioni aziendali, affermando che la scelta riguardo a una banca si basa esclusivamente sui risultati e non su questioni personali. Ha inoltre sottolineato che semplificare le strutture in una società di investimento è un'opzione positiva. Le sue dichiarazioni sono state rese pubbliche in un incontro con gli analisti, senza riferimenti a eventuali nomi o dettagli specifici.

Ha le idee chiare e parla a tutto campo. Spiega che “semplificare in Delfin va bene”. Mentre “su Mps abbiamo deciso per i risultati, non sulle persone”. EssilorLuxottica “è solida, cresce con forza e il titolo recupererà in Borsa”. Da Parigi, Francesco Milleri, scelto da Leonardo Del Vecchio per guidare l”impero’, entra anche sulla recente operazione di Leonardo Del Vecchio junior di sbloccare l’impasse in famiglia, con la sua quota che nella holding salirà al 37,5%. “E’ un processo che porta alla semplificazione: se rimarranno sei o cinque azionisti con le loro diversità, sarà molto più facile trovare delle soluzioni buone per la società e per il Paese”, spiega Milleri parlando con i giornalisti a margine dell’assemblea Essilux di Parigi.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - EssilorLuxottica, Milleri: “Scelta su Mps per i risultati. Bene semplificare in Delfin”

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