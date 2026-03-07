Mps passo di lato di Delfin Su Mediobanca avanti così

Delfin ha deciso di prendere una posizione di distacco rispetto alla gestione di Mps, mantenendo un profilo basso e senza intervenire pubblicamente sul futuro della banca. La società ha comunicato di voler proseguire con le proprie attività senza modificare l’approccio attuale. Nel frattempo, si continua a monitorare la situazione senza annunci ufficiali o cambiamenti di strategia.

Nella più totale discrezione, Delfin decide di fare un passo di lato rispetto al futuro di Mps. La cassaforte della famiglia Del Vecchio, guidata da Francesco Milleri, non ha partecipato al voto sulla lista del cda (la sua rappresentante nel consiglio, Barbara Tadolini, ha deliberatamente disertato la riunione) che ha escluso il nome del ceo Luigi Lovaglio tra i nomi previsti per il rinnovo dei vertici.Scelta che deriva dalla volontà di prendere le distanze da una vicenda divenuta fin troppo spinosa, complicatasi con l’intervento della Procura di Milano che indaga su un presunto concerto nella scalata a Mediobanca tra Delfin e il gruppo Caltagirone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Mps-Mediobanca, la procura ribadisce: «Per noi concerto tra Delfin e Caltagirone»La procura di Milano ha ribadito la sua convinzione di un «concerto occulto» tra Delfin e Caltagirone sull’acquisizione di azioni Mediobanca.

Mps-Mediobanca, il procuratore Viola alla Commissione banche: «unità di intenti» Delfin-Caltagirone per arrivare a GeneraliL’Ops lanciata da Monte dei Paschi di Siena (Mps) su Mediobanca sarebbe stata, secondo la Procura di Milano, un passaggio chiave dentro una strategia...

