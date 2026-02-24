Con coltello e spray urticante sorpresi dai carabinieri e denunciati

Un episodio ha visto due uomini arrestati dopo aver utilizzato un coltello e uno spray urticante, sorpresa dai carabinieri di Padova. La loro condotta aggressiva ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine durante un servizio di pattuglia. Le auto delle forze dell’ordine hanno fermato i sospetti in strada, trovandoli in possesso degli oggetti proibiti. Le verifiche successive hanno portato alla denuncia dei due individui, che ora rischiano sanzioni penali.

Si moltiplicano gli interventi effettuati dai carabinieri del Radiomobile di Padova a tutela della sicurezza della collettività e della salvaguardia del decoro urbano. I militari dell'Arma coordinati dal tenente Luca Capogna hanno denunciato due giovani di 18 e di 19 anni, entrambi residenti in città, ritenuti responsabili dei reati di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Poco dopo mezzanotte di domenica 22 febbraio, una pattuglia impegnata nel controllo del territorio è intervenuta in corso Milano a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112. Una residente ha richiesto l'intervento a causa di un gruppo di giovani che, stazionando sotto la sua abitazione, disturbava la quiete pubblica suonando ripetutamente e senza motivo il citofono. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Sorpresi in piena notte con coltello e spray urticante: denunciatiI carabinieri sono intervenuti di notte e hanno sorpreso due persone con un coltello e uno spray urticante.

Spray urticante in via delle Moline. Balordo spaventa i passanti. Intervengono i carabinieriUn uomo ha spruzzato spray al peperoncino lungo via delle Moline, spaventando i passanti.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Joker, il rapinatore del Ticinese: arrestato dopo un doppio colpo con spranga, spray e coltello; Rapinatore con la maschera del Joker arrestato a Milano; Rapinatore porta via tre telefoni e spruzza lo spray urticante contro un commerciante: arrestato a Rivarolo Canavese; Confronto all’americana per trovare il colpevole.

Joker, il rapinatore del Ticinese: arrestato dopo un doppio colpo con spranga, spray e coltelloCon la maschera del rivale di Batman ha derubato due ragazzi, minacciandoli con una fiammata prodotta con l’accendino e la bomboletta che aveva con sè ... milano.repubblica.it

Attacco con coltello e spray in una fabbrica di pneumatici in Giappone: almeno 15 feriti, un arresto(Adnkronos) - Si è spento questa mattina a Roma a 93 anni Aldo Maria Brachetti Peretti, un capitano d’industria che, con lo storico marchio petrolifero Api, ha attraversato da protagonista lo sviluppo ... ilfattoquotidiano.it

I FATTI - Trentaseienne inseguito dalla Polizia dopo aver squarciato gli pneumatici di diverse vetture: bloccato dopo un inseguimento tra i passanti, aveva con sé un coltello di 30 centimetri e spray al peperoncino - facebook.com facebook

Joker, il rapinatore del Ticinese: arrestato dopo un doppio colpo con spranga, spray e coltello milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com