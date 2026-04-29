Escursione in Valceno | tra borghi poesia e scoperta di sé

Sabato 9 maggio 2026 si svolgerà un'escursione nella Valceno, che includerà visite ai borghi di Carpadasco e Contile. L'evento prevede un percorso tra paesaggi naturali e siti storici, con l’obiettivo di far conoscere i luoghi e le loro caratteristiche. La giornata si rivolge a partecipanti interessati a scoprire le particolarità di queste località e a vivere un’esperienza immersiva tra natura e storia.

Un viaggio tra natura, storia e ispirazione personale: sabato 9 maggio 2026 torna un’esperienza immersiva nel cuore della Val Ceno, alla scoperta degli antichi borghi di Carpadasco e Contile, luoghi sospesi nel tempo e ricchi di memoria.L’escursione condurrà i partecipanti lungo un percorso che.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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