Escursione della Transumanza 2026 | verso i pascoli d' altura con le mucche Cabannine
Domenica 3 maggio si svolgerà l'edizione 2026 dell'Escursione della Transumanza, accompagnata da una Guida Ambientale Escursionistica. Il percorso partirà dal Lago di Giacopiane, nel Comune di Borzonasca, e terminerà nell'antico borgo di Villa Cella, situato nel Comune di Rezzoaglio. Durante l'escursione sarà possibile vedere le mucche Cabannine provenienti dalle Aziende Agricole locali che seguono il tradizionale spostamento verso i pascoli d'altura.
Domenica 3 maggio appuntamento con l'edizione 2026 dell'Escursione della Transumanza con accompagnamento di Guida Ambientale Escursionistica: partenza dal Lago di Giacopiane (Borzonasca) e arrivo all'antico borgo di Villa Cella (Rezzoaglio), seguendo le mucche Cabannine delle Aziende Agricole.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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