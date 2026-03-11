Escursione sensoriale tra faggete e pascoli della Lessinia

Un’escursione sensoriale si svolgerà tra i boschi di faggio e i pascoli della Lessinia, coinvolgendo sia adulti che bambini. I partecipanti percorreranno sentieri che attraversano il paesaggio caratteristico di questa zona, dove la natura si combina con le tracce delle contrade di montagna. L’attività permette di scoprire ambienti naturali e testimonianze della vita rurale locale.

Un'esperienza in natura per adulti e bambini. Cammineremo tra boschi di faggio e ampi pascoli, lungo sentieri che attraversano un paesaggio tipico della Lessinia, dove la natura e la storia delle contrade raccontano ancora la vita di montagna. Accompagnati da una Guida Ambientale Escursionistica. 🔗 Leggi su Veronasera.it Articoli correlati Leggi anche: Escursione in Lessinia con cena in rifugio Escursione "La vecia via della lana, tra natura e leggende"Un’escursione ad anello di grande fascino sulle colline veronesi, nel cuore dei paesaggi più suggestivi tra la Val d’Illasi e la Val Tramigna.