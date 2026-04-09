LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tanti strappi duri Seixas può fare la differenza

Benvenuti alla cronaca in tempo reale della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026. La frazione odierna presenta diversi strappi impegnativi e potrebbe favorire un attacco di Seixas, che ha dimostrato buone energie nelle ultime uscite. Seguite insieme a noi gli sviluppi della corsa, con aggiornamenti continui sui passaggi e le azioni più rilevanti. Restate collegati per tutte le novità in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026. La corsa a tappe spagnola, giunta alla sua 65esima edizione, entra nel vivo con le ultime tre appassionanti giornate prima dell’arrivo a Bergara. La frazione di oggi promette spettacolo con un continuo saliscendi e con strappi che potrebbero mettere in difficoltà i big. Ieri la vittoria è stata conquistata dal francese Axel Laurence dopo una lunga fuga culminata con il successo sul traguardo di Basauri. Grazie al vantaggio conquistato nelle prime due tappe, Paul Seixas mantiene salda la leadership nella generale, con 1’59” di vantaggio su Primoz Roglic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tanti strappi duri, Seixas può fare la differenza Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas impressionante, delude Tiberi LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas per una nuova stoccataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13. Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro dei Paesi Baschi 2026: tappe, calendario e dove vederlo in streaming; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria pazzesca di Seixas, distacchi incredibili a tutti gli altri big. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tanti strappi duri, Seixas può fare la differenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro dei ... oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sprint vincente di Laurance a Basauri. Fortunato in Top 10CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA ... oasport.it In Francia sono abbastanza carichi dopo le prestazioni di Paul Seixas al Giro dei Paesi Baschi, questa è la prima pagina de L'Equipe. Chissà che aspettative e che pressione quando debutterà al Tour de France... - facebook.com facebook Guernica non si muove, Madrid chiude al prestito ai Paesi Baschi #ANSA x.com