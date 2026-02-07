Foggia omicidio Moretti | indagini sulla faida mafiosa e regolamento di conti per il controllo del territorio

La polizia di Foggia indaga su un omicidio che sembra collegato a una faida mafiosa. Alessandro Moretti, nipote di un noto boss, è stato ucciso per vendetta in un regolamento di conti legato al controllo del territorio. Gli investigatori stanno cercando di fare luce su un episodio che rischia di riaccendere tensioni tra le famiglie criminali della zona.

L’omicidio di Alessandro Moretti, nipote di un noto boss foggiano, è stato compiuto per vendetta. Questa è l’analisi espressa dall’ispettore di polizia in pensione Angelo Sanna, che ha ripercorso gli eventi che hanno portato alla sua morte e gli equilibri criminali che si celano dietro questo atto violento. Moretti, 34 anni, è stato ucciso a Foggia il 15 gennaio, in un contesto di faide interne alla criminalità organizzata che da tempo insanguina il territorio. L’ispettore Sanna, che dieci anni fa era nel mirino dello stesso Moretti, offre una lettura particolare dell’episodio, sottolineando come il bersaglio non fosse casuale, ma il risultato di un regolamento di conti maturato all’interno delle diverse “batterie” mafiose che operano nella provincia di Foggia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Foggia omicidio

A Foggia, si registra un nuovo episodio di violenza legato alla criminalità organizzata: Alessandro Moretti, nipote del boss Rocco Moretti e detenuto al 41bis, è stato ucciso giovedì 15 gennaio.

Nella serata di giovedì 15 gennaio, a Foggia, si è verificato un omicidio in via Sant'Antonio, angolo via Ciano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Foggia, omicidio Moretti: Squadra Mobile e DDA al lavoro per stoppare eventuali conflitti tra clan

Ultime notizie su Foggia omicidio

Argomenti discussi: Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion; L’omicidio Moretti e la faida tra batterie: parla il poliziotto che la mafia foggiana voleva uccidere; Omicidio Moretti, parla il poliziotto che la mafia foggiana voleva uccidere: È una vendetta; L'orrore in 50 pagine: il diavolo in testa del panettiere e il massacro in ogni fotogramma - FoggiaToday.

Omicidio Moretti, parla il poliziotto che la mafia foggiana voleva uccidere: È una vendettaA distanza di poche settimane dall’omicidio di Alessandro Moretti detto Sassolin, ucciso a 34 anni in un agguato armato il ... immediato.net

AUTOPSIA MORETTI Omicidio Moretti, funerali in forma privata: sei ore di autopsia sul corpo del nipote del bossFOGGIA – Sei ore di autopsia per chiarire le cause della morte di Alessandro Moretti, il 34enne foggiano assassinato a colpi di arma da fuoco giovedì 15 gennaio a Foggia. L’esame autoptico, disposto d ... statoquotidiano.it

A qualche giorno di stanza dall’omicidio di Alessandro Moretti, nipote di un importante boss della mafia foggiana, l’ex ispettore capo della Squadra Mobile di Foggia Angelo Sanna racconta a Fanpage.it cosa sta accadendo e chi è la vittima. Alessandro Moretti facebook