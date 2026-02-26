Sicurezza in agricoltura accordo tra Asl Foggia e Coldiretti Foggia | nasce l’hub delle buone prassi

È stato siglato un accordo tra l’Asl di Foggia e Coldiretti Foggia per creare un centro dedicato alle pratiche agricole sicure. L’obiettivo è diffondere metodi corretti e tutelare la salute di chi lavora nei campi, indipendentemente dalla dimensione dell’azienda. Questa iniziativa mira a consolidare un approccio più responsabile e attento alla sicurezza in tutte le realtà agricole della zona.

