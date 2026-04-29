La Maceratese si prepara ad affrontare una trasferta in Abruzzo contro il Chieti. Attualmente, la squadra avversaria si trova in un buon momento di forma, secondo le dichiarazioni degli allenatori. In questa fase stagionale, le motivazioni e la condizione fisica delle squadre sono fattori chiave, poiché molte formazioni mostrano segni di stanchezza. La partita si preannuncia equilibrata e decisiva per le posizioni in classifica.

"Non solo le motivazioni sono determinanti alla fine del campionato, ma anche la condizione fisica perché in questa fase le squadre sono logore". È quanto pensa Marco Giuliodori, tecnico del Fossombrone, su un finale di stagione in cui la Maceratese deve conquistare quei punti per avere la certezza della salvezza. "È fondamentale – aggiunge – arrivare allo sprint finale nella migliore condizione possibile, comunque migliore di quella dell’avversario. C’è anche un aspetto mentale che a volte consente di compensare il discorso tecnico e fisico". Gli abruzzesi stanno vivendo una stagione molto complicata a livello societario, ma nelle ultime gare hanno fatto risultati vincendo con Vigor Senigallia, Giulianova e pareggiando con l’UniPomezia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Esame per la Maceratese in Abruzzo: "Il Chieti è in un buon momento"

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