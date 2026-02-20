La Maceratese e l’esame Notaresco | Bisogna puntare sul palleggio
Roberto Moroni, direttore sportivo della Vigor Senigallia, ricorda come la squadra abbia complicato la partita al Notaresco con un buon gioco di palleggio. La scorsa domenica i vigorini hanno ottenuto un pareggio (1-1) in trasferta in Abruzzo, sfida che ha messo in evidenza l’importanza di mantenere il controllo del pallone. Ora il Notaresco si prepara ad affrontare la Maceratese, e Moroni insiste sulla necessità di migliorare la gestione del ritmo di gioco per ottenere risultati positivi. La partita si avvicina e i tifosi attendono una risposta concreta.
"Noi abbiamo messo in difficoltà il Notaresco con il palleggio". Roberto Moroni, direttore sportivo della Vigor Senigallia, pensa alla gara di domenica scorsa quando i vigorini hanno pareggiato (1-1) in Abruzzo e in questo turno alle porte il Notaresco farà visita alla Maceratese. "Vedrete – aggiunge – una formazione molto organizzata, a livello offensivo ha qualità e non è facile fargli gol. E poi la classifica parla chiaro e oltretutto sta sin dall'inizio nelle zone d'alta classifica". Infatti la squadra allenata dall'ex biancorosso Roberto Vagnoni ha 37 punti in classifica, ha segnato 27 gol subendone 21.
