Esalazioni tossiche in azienda coinvolti 5 operai | 2 sono gravi uno rischia la vita

Quattro operai sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì presso un'azienda di servizi ecologici nella provincia di Bergamo. Due di loro sono stati trasportati in condizioni gravissime, con uno che si trova in pericolo di vita. Altri tre lavoratori hanno subito ferite di diversa entità. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'evento, che si sarebbe verificato all’interno dell’azienda.

Ci sono due operai gravemente feriti, uno di questi in pericolo di vita, e almeno altri 3 lavoratori coinvolti a seguito dell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì alla Carrara Group di Brusaporto, provincia di Bergamo, azienda specializzata nel settore dei servizi ecologici e dello.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Esalazioni da una cisterna. Due operai sono graviGrave incidente sul lavoro alla Carrara Group di Brusaporto (in provincia di Bergamo): due operai avrebbero inalato sostanze acide da una cisterna e... Roma, esalazioni tossiche dalla piscina dell’hotel Bulgari: dipendenti intossicatiAl Bulgari Hotel di Roma nel pomeriggio sono state registrate diverse intossicazioni. Contenuti di approfondimento Malori per esalazioni in hotel al centro di Roma, due persone in ospedaleDue persone sono state soccorse al Bulgari hotel al centro di Roma per malori che sarebbero legati ad esalazioni tossiche dalla piscina dell'albergo. L'allarme è scattato nel pomeriggio di venerdì 17. rainews.it Esalazioni tossiche dalla piscina dell'albergo, cinque le persone in ospedaleE' successo in un hotel del centro di Roma. Sul posto le forze dell'ordine per la messa in sicurezza dell'area ... rainews.it