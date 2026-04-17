Nel pomeriggio, presso un hotel di lusso nel centro di Roma, sono state registrate diverse persone con sintomi di intossicazione. Secondo quanto riferito, la causa potrebbe essere legata alle esalazioni provenienti dalla piscina della struttura. I dipendenti coinvolti sono stati assistiti sul posto e trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Al Bulgari Hotel di Roma nel pomeriggio sono state registrate diverse intossicazioni. paura che la fonte sia ricondotta alla piscina della struttura Nella giornata di oggi circa una decina di persone sono rimaste intossicate a causa di esalazioni tossiche provenienti dalla piscina delBulgari Hotel, situato in Piazza Augusto. Il 118 è intervenuto prontamente e queste sono state trasportate in ospedale. Momenti di paura nel pomeriggio del 17 aprile nel cuore di Roma, dove una fuoriuscita di esalazioni tossiche dalla piscina delBulgari Hotel, in via della Frezza, ha provocato l’intossicazione di una decina di persone. L’allarme è scattato intorno alle 16, quando alcuni dipendenti della struttura hanno iniziato ad accusare malori riconducibili alle esalazioni sprigionate dall’area della vasca.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma, esalazioni tossiche dalla piscina dell’hotel Bulgari: dipendenti intossicati

Esalazioni tossiche dalla piscina del Bulgari Hotel nel cuore di Roma, diverse persone in ospedale

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