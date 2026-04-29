Errori nelle CU | allarme Cgil rischio tagli ai redditi nel 730

La Cgil ha segnalato che molte aziende e amministrazioni pubbliche hanno inviato Certificazioni Uniche 2026 con errori. Questi errori potrebbero influire sul corretto calcolo del modello 730, creando possibili problemi ai contribuenti. L'organizzazione sindacale ha evidenziato la diffusione di queste inesattezze e il rischio di riduzioni dei redditi dichiarati. La situazione interessa sia lavoratori dipendenti che pensionati, coinvolgendo le certificazioni inviate negli ultimi tempi.

? Cosa sapere La Cgil segnala errori nelle Certificazioni Uniche 2026 inviate da aziende e amministrazioni pubbliche.. L'anomalia nei dati rischia di bloccare detrazioni e somme previste dalla Legge di Bilancio 2025.. La Cgil ha inviato una segnalazione urgente al Ministero dell’Economia e delle Finanze dopo aver rilevato gravi discrepanze nelle Certificazioni Uniche 2026, mettendo a rischio i benefici economici di migliaia di lavoratori dipendenti che si apprestano a consultare la dichiarazione precompilata domani, il 30 aprile. Il problema nasce da un errore tecnico nella gestione dei dati da parte di diversi sostituti d’imposta, tra cui alcune amministrazioni pubbliche, diverse imprese private e le Casse edili, che hanno erogato l’Ape (Anzianità professionale edile).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Errori nelle CU: allarme Cgil, rischio tagli ai redditi nel 730 Notizie correlate Fisco, allarme Cgil: 730 a rischio per errori nelle certificazioni uniche dei redditiL’allarme arriva dalla Cgil a ventiquattrore dal debutto della precompilata 2026 : a rischio i 730 per errori nelle certificazioni uniche. Fisco, l’allarme della Cgil: 730 a rischio per errori nelle certificazioni uniche dei redditiL’allarme arriva dalla Cgil a ventiquattrore dal debutto della precompilata 2026: a rischio i 730 per errori nelle certificazioni uniche. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Allarme droni gonfiato in Belgio, un'inchiesta scuote il ministro della Difesa; Esame forense, allarme all'Unicusano: Un errore tornare alle tre prove, serve una proroga; Esame forense allarme all' Unicusano | Un errore tornare alle tre prove serve una proroga; Non bevetela. Allarme dal Ministero, tisana ritirata dal mercato: c'è un ingrediente misterioso. 730 precompilato a rischio: errori nelle Certificazioni Uniche, l’allarme della CGILDichiarazione dei redditi a rischio per milioni di contribuenti. A lanciare l’allarme è la CGIL, che segnala errori nelle Certificazioni Uniche 2026 proprio alla vigilia del debutto del 730 precompila ... lostrillone.tv Cgil allerta il Mef: errori nelle CU 2026 mettono a rischio i 730La Cgil lancia l'allarme al Mef: errori nelle Certificazioni Uniche 2026 mettono a rischio migliaia di 730 precompilati ... it.blastingnews.com Psg-Bayern, trionfo del calcio o accozzaglia di errori delle due difese - facebook.com facebook L’era Trump tra errori, crimini e violazioni: pagheremo tutti, e pagheremo caro x.com