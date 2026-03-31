certificazione unica 2026 ecco come ottenerla da inps agenzia delle entrate o datore di lavoro

Con l’arrivo della campagna fiscale 2026, si avvicina il momento di richiedere la Certificazione Unica, un documento fondamentale per la dichiarazione dei redditi. È possibile ottenerla direttamente dall’INPS, dall’Agenzia delle Entrate o dal datore di lavoro, a seconda della propria posizione lavorativa e delle modalità di rilascio previste. La richiesta deve essere effettuata in tempo utile per rispettare le scadenze fiscali.

La campagna fiscale si avvicina a uno dei suoi momenti più delicati e, tra i documenti da recuperare per tempo, la Certificazione Unica resta uno dei più rilevanti. Per lavoratori e pensionati è infatti il punto di partenza per ricostruire i redditi percepiti e affrontare senza intoppi la dichiarazione. Il termine entro cui il documento avrebbe dovuto essere consegnato è già trascorso, ma chi non lo ha ancora ricevuto non è senza strumenti. Tra portali online, servizi dedicati e contatti diretti con il datore di lavoro, esistono diverse strade per rientrare in possesso della CU ed evitare ripercussioni su fisco, Isee e agevolazioni. Che cos’è la Certificazione Unica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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