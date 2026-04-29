Eroe ferito a Cologno | accoltellato per salvare una ragazza

Un uomo di 42 anni è stato accoltellato mercoledì in via Gabrio Casati a Cologno Monzese. L’aggressione si è verificata durante un episodio in cui l’uomo ha tentato di salvare una ragazza e successivamente è stato ferito con un coltello. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno portato il ferito all’ospedale San Raffaele. Le forze dell’ordine stanno esaminando i dettagli dell’accaduto.

? Cosa sapere Un uomo di 42 anni è stato ferito da un coltello a Cologno Monzese mercoledì.. Il ferito è stato trasportato al San Raffaele dopo l'aggressione in via Gabrio Casati.. Un uomo di 42 anni è finito in ospedale a Cologno Monzese nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile, dopo essere stato colpito da una lama mentre tentava di proteggere una ragazza da un gruppo di giovani durante un alterco in via Gabrio Casati. Il clima si è surriscaldato improvvisamente poco dopo le ore 14:00 in quella via privata che solitamente accoglie il passaggio tranquillo dei residenti. Quello che era iniziato come uno scontro verbale tra una giovane donna e un branco di ragazzi ha preso una piega violenta quando la tensione è salita oltre ogni limite.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eroe ferito a Cologno: accoltellato per salvare una ragazza Notizie correlate Eroe ferito per salvare cane: 10 travolti da incendio a GiarreUn incendio divampato in un appartamento al secondo piano di un edificio di corso Matteotti a Giarre, nel Catanese, ha causato il ferimento di dieci... Leggi anche: Difende una ragazza dal fidanzato, viene accoltellato e portato d'urgenza in ospedale