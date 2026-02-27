Eroe ferito per salvare cane | 10 travolti da incendio a Giarre

Un incendio scoppiato in un appartamento di corso Matteotti a Giarre ha coinvolto più persone, tra cui una neonata di pochi mesi, che sono state colpite mentre tentavano di mettere in salvo un cane. L'episodio ha visto dieci individui coinvolti, alcuni con ferite di diversa gravità, e ha attirato l’attenzione sulla rapidità degli interventi di emergenza.

Un incendio divampato in un appartamento al secondo piano di un edificio di corso Matteotti a Giarre, nel Catanese, ha causato il ferimento di dieci persone, tra cui una neonata di pochi mesi. La situazione, ora sotto controllo grazie all'intervento dei vigili del fuoco, ha l'arrivo di ambulanze del 118 e carabinieri sul posto. Tra i feriti, un uomo di 43 anni ha riportato ustioni nel tentativo di salvare il proprio cane, mentre alcuni animali domestici sarebbero morti nelle abitazioni coinvolte. La rapidità dell'intervento ha evitato danni maggiori, ma la comunità locale è profondamente preoccupata.