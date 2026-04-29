Dopo la finale di Monaco di Baviera, Flavio Cobolli ha commentato la vittoria contro Medvedev, dicendo di essere stato un po’ stanco durante il match. La sua performance si inserisce in un momento di crescita nel circuito ATP, dove sta ottenendo risultati importanti. La partita ha visto Cobolli riuscire a superare un avversario di alto livello, consolidando la sua presenza nel circuito internazionale.

Flavio Cobolli, dopo la finale di Monaco di Baviera, continua la sua irresistibile ascesa nel circuito ATP. L’italiano, grazie alla battaglia vinta con Daniil Medvedev, ha raggiunto i quarti al Mutua Madrid Open, traguardo conseguito per la prima volta in carriera in un Masters 1000. La capacità di non disunirsi nel momento di difficoltà: “ Ho continuato a giocare come sapevo. Penso di aver disputato un’ottima partita fin dal primo punto del primo set, ho giocato con tutte le mie energie. Ero un po’ stanco, ma ho pensato di dover essere un po’ più aggressivo, di dover cercare di chiudere i punti più velocemente. Credo di aver disputato una grande sfida contro un avversario molto forte, una leggenda, e ne sono molto orgoglioso “.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - “Ero un po’ stanco, ma…”, Flavio Cobolli commenta la vittoria contro Medvedev

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