Matteo Berrettini ha vinto contro Daniil Medvedev con un punteggio di 6-0, 6-0 in 49 minuti, assicurandosi un posto negli ottavi del Masters1000 di Montecarlo. La partita si è conclusa con una vittoria schiacciante che ha lasciato sorpresa il pubblico e gli addetti ai lavori. Questo risultato rappresenta una delle sue prestazioni più significative in carriera.

Si fa fatico a crederlo. Matteo Berrettini ha sbalordito il mondo del tennis con un risultato che ha travolto il numero 10 del ranking, Daniil Medvedev, per 6-0, 6-0 in soli 49 minuti, conquistando così l’accesso agli ottavi di finale del prestigioso Masters1000 di Montecarlo. L’azzurro, entrato in tabellone con una wild card, si è dimostrato spietatamente efficace contro un Medvedev fuori condizione sotto tutti i punti di vista. È la prima volta che il russo perde una partita a livello di circuito ATP senza aver vinto un game. “ Penso sia stata una delle migliori prestazioni della mia vita “, ha detto Berrettini. “ Credo di aver sbagliato solo tre colpi in tutto il match e non è facile contro un giocatore di grande intelligenza tennistica come Daniil. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini commenta l’incredibile vittoria contro Medvedev: “Una delle mie migliori partite di sempre”

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Montecarlo, Berrettini da urlo, infligge un double bagel a Medvedev e si prende gli ottaviDiretta Live della partita tra Matteo Berrettini e Daniil Medvedev, match valevole per i sedicesimi di finale del torneo Masters 1000 di Montecarlo. sport.virgilio.it

UNA LEZIONE DI TENNIS. UNA DICHIARAZIONE AL MONDO. Oggi a Montecarlo abbiamo visto qualcosa di incredibile. Matteo Berrettini ha demolito Daniil Medvedev con un clamoroso 6-0 6-0. Non un game concesso. Non un attimo di respiro. Un dominio - facebook.com facebook

#Tennis #Montecarlo Matteo Berrettini n. 90 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, ha superato lo spagnolo Roberto Bautista Agut, n.85, ripescato come lucky loser, costretto al ritiro per un problema fisico. Ora dovrà vedersela con il russo Medved x.com