Ho vinto la battaglia – Erling Haaland rivendica la vittoria su Gabriel e Arsenal

Un attaccante di rilievo ha dichiarato di aver ottenuto una vittoria contro un avversario diretto e il suo club. La notizia è stata diffusa pochi minuti fa online, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La dichiarazione è stata pubblicata attraverso un messaggio in cui si afferma di aver vinto una battaglia specifica, facendo riferimento a un confronto con un calciatore e una squadra di calcio.

2026-04-19 21:01:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Erling Haaland ha segnato il gol della vittoria contro l’Arsenal in un big match per il Manchester City Il gol vincente di Erling Haaland nel secondo tempo ha dato al Manchester City un enorme vantaggio nella corsa al titolo della Premier League, quando la squadra di Pep Guardiola ha battuto l’Arsenal 2-1 all’Etihad Stadium domenica. La straordinaria apertura di Rayan Cherki ha dato al City un vantaggio iniziale, ma l’urlo di Gianluigi Donnarumma ha visto la palla volare via da Kai Havertz per consegnare all’Arsenal il pareggio pochi istanti dopo.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - “Ho vinto la battaglia” – Erling Haaland rivendica la vittoria su Gabriel e Arsenal Notizie correlate Leggi anche: Il vlog sportivo del futuro è spontaneo e divertente, guardate Erling Haaland e Lamine Yamal per esempio Leggi anche: Non solo calcio, Erling Haaland ha acquistato il libro più costoso mai venduto in Norvegia