L’Italia ha annunciato i convocati per la prossima tappa della League of Nations di salto ostacoli, in programma a Ocala il 21 marzo. La squadra si prepara dopo la partecipazione alla prima tappa della stagione 2026, che si è svolta ad Abu Dhabi. La competizione prevede la presenza di diversi atleti italiani, pronti a scendere in campo in Florida.

Dopo la tappa d'inaugurazione della s tagione 2026, in quel di Abu Dhabi, la League of Nations di salto ostacoli è pronta a tornare in scena: secondo appuntamento dell'annata in programma a Ocala, il prossimo 21 marzo. Negli Stati Uniti, l'Italia punta a migliorare il 9° posto – ma in realtà 8° a livello di punti – ottenuto negli Emirati Arabi e per farlo ha scelto una squadra, guidata dal ct Stefano Cesaretto, che vedrà questa composizione. Le certezze saranno rappresentate da: Piergiorgio Bucci con Hantano, Giacomo Casadei con Marbella du Chabli e Riccardo Pisani con Chacco's Lawito, mentre ad esordire su questo palcoscenico a livello assoluto sarà Antonia Vita Pinardi con MTM Los Angeles.

© Oasport.it - Equitazione, i convocati dell’Italia per la League of Nations: novità “obbligata” per gli azzurri a Ocala

