Atletica i convocati dell’Italia per i Mondiali di marcia a squadre | ci sono Stano Fortunato e Giorgi

Sono 25 gli azzurri convocati dal direttore tecnico Antonio La Torre per i Campionati Mondiali a squadre di marcia, previsti domenica 12 aprile a Brasilia (Brasile): 13 uomini e 12 donne comporranno la delegazione azzurra per la maratona (42,195 km), la mezza maratona (21,097 km) ed i 10 chilometri under 20. Nella mezza maratona saranno in gara nel settore maschile Michele Antonelli, Andrea Cosi, Giuseppe Disabato, Francesco Fortunato e Gianluca Picchiottino, e nel comparto femminile Michelle Cantò, Nicole Colombi, Giulia Gabriele, Elisa Marini e Giulia Miconi. Nella maratona di marcia saranno al via tra gli uomini Andrea Agrusti, Aldo Andrei, Stefano Chiesa, Riccardo Orsoni e Massimo Stano, e tra le donne Lidia Barcella, Federica Curiazzi, Sofia Fiorini ed Eleonora Anna Giorgi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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