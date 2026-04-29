Nel 2025, il Comune di Lucca ha registrato entrate correnti superiori ai 97 milioni di euro, di cui circa 10 milioni derivano dall’Irpef. Il rendiconto dell’anno mostra un risultato di amministrazione pari a 76 milioni di euro. Questi dati forniscono un quadro dettagliato delle entrate e della gestione finanziaria dell’ente pubblico nel corso dell’anno.

Ecco il rendiconto della gestione del Comune di Lucca nel 2025 in cifre: il risultato di amministrazione è stato pari 76.331.881 euro, di cui 10.948.758 euro di avanzo libero che dunque potranno essere prontamente investiti. Lo scorso anno la cifra libera era simile ed è già stata quasi interamente spesa con ricadute sui servizi e gli investimenti. Le entrate correnti sono state 97.719.195 euro, di cui 24.263.933 euro da Imu, 10.190.191 euro da Irpef, 2.682.392 euro da Imposta di soggiorno, 4.247.834 euro da canone patrimoniale unico, 3.928.128 euro da dividendi azionari, dalle sanzioni arrivano circa 5 milioni ma una parte, essendo a carico di turisti, non sono facilmente incassabili.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Entrate correnti oltre 97 milioni di cui 10 da Irpef

Notizie correlate

Acerra. Maxi confisca da oltre 200 milioni ai fratelli Pellini: sequestrati immobili, conti correnti e anche due elicotteriMaxi confisca da oltre 204 milioni di euro nei confronti degli imprenditori di Acerra Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini.

Acerra. Maxi confisca da oltre 200 milioni ai fratelli Pellini: sotto chiave immobili, conti correnti e anche due elicotteriMaxi confisca da oltre 204 milioni di euro nei confronti degli imprenditori di Acerra Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini.