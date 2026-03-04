A Acerra, i fratelli Pellini, imprenditori locali, si sono trovati sotto sequestro per un valore superiore ai 200 milioni di euro. L’operazione ha coinvolto immobili, conti correnti e due elicotteri di loro proprietà. La confisca, eseguita dalle autorità, riguarda un ammontare complessivo di oltre 204 milioni di euro.

Maxi confisca da oltre 204 milioni di euro nei confronti degli imprenditori di Acerra Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini. Il provvedimento è stato eseguito dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria – G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Napoli, su decreto emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione. La misura riguarda un vasto patrimonio riconducibile ai tre fratelli, attivi nel settore del recupero, smaltimento e riciclaggio di rifiuti urbani e industriali, ed è l’ultimo sviluppo di un lungo iter giudiziario avviato diversi anni fa. L’inchiesta nasce nel 2017, quando il patrimonio dei Pellini venne sottoposto a sequestro di prevenzione dopo la condanna definitiva per disastro doloso continuato. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Acerra. Maxi confisca da oltre 200 milioni ai fratelli Pellini: sotto chiave immobili, conti correnti e anche due elicotteri

Acerra. Maxi confisca da oltre 200 milioni ai fratelli Pellini: sequestrati immobili, conti correnti e anche due elicotteriMaxi confisca da oltre 204 milioni di euro nei confronti degli imprenditori di Acerra Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini.

Maxi sequestro da 2,2 milioni a imprenditore vicino ai Casalesi: sigilli a società, 15 immobili e conti correntiMaxi sequestro di beni per un valore complessivo stimato in oltre 2,2 milioni di euro nei confronti di un imprenditore 51enne originario di San...

Una selezione di notizie su Acerra Maxi confisca da oltre 200...

Discussioni sull' argomento Acerra - Traffico illecito di rifiuti: confiscati 204 milioni di €, anche case e aziende in ciociaria e nel pontino; Maxi confisca di beni per oltre 204 milioni di euro nel settore dello smaltimento rifiuti: colpo al patrimonio della Terra dei Fuochi; Maxi confisca da oltre 204 milioni: coinvolte anche aziende e immobili nel Frusinate; Acerra. Maxi confisca da oltre 200 milioni ai fratelli Pellini: sequestrati immobili, conti correnti e anche due elicotteri.

Maxi confisca da 37 milioni fra auto di lusso, ville e società: due imprenditori condannati per frodeUna confisca da 37 milioni è stata disposta questa mattina dai finanzieri del comando provinciale di Roma contro un imprenditore e un commercialista di Anzio. Soldi, auto sportive, orologi, ville, ... fanpage.it

Luigi Buonincontro porta Acerra a Sanremo Anche quest’anno il fotoreporter acerrano Luigi Buonincontro, firma di Giornale Tablò, è presente al Festival di Sanremo per raccontarne da vicino emozioni, volti e retroscena. Con il suo obiettivo sta catturando il facebook