A partire da quest’anno, i lavoratori degli enti locali riceveranno circa 135 euro in più in busta paga, grazie al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) delle funzioni locali. La trattativa ha portato a uno stanziamento di 988 milioni di euro destinati agli enti territoriali, con l’obiettivo di migliorare anche i diritti legati al welfare e ai servizi offerti ai dipendenti pubblici fino al 2026.

? Cosa sapere Rinnovo Ccnl Funzioni locali: 988 milioni di euro per gli enti territoriali entro il 2026.. Incrementi medi di 135 euro mensili e nuovi diritti per genitori e caregiver.. Entro la fine del 2026, il rinnovo del Ccnl Funzioni locali porterà nuovi equilibri economici e organizzativi per i dipendenti degli enti territoriali, grazie a uno stanziamento di circa 988 milioni di euro annui approvato dal comitato di settore. L’avvio della trattativa tra l’Aran e le parti sociali punta a stabilizzare il potere d’acquisto dei lavoratori pubblici, soggetti alle fluttuazioni dell’inflazione. La dotazione finanziaria prevista non garantisce un aumento identico per ogni lavoratore, ma si traduce in incrementi medi intorno ai 135 euro mensili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Enti locali: +135€ in busta paga e nuovi diritti per il welfare

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