Nuovo contratto enti locali aumenti da 135 euro in busta paga secondo Aran | li riceveranno 400mila lavoratori

A meno di un mese dalla firma del contratto per il triennio precedente, si discute già del nuovo accordo collettivo 2025-2027 destinato ai dipendenti degli enti locali. Secondo l'Aran, circa 400 mila lavoratori riceveranno aumenti di circa 135 euro in busta paga. Le trattative per il rinnovo coinvolgono le rappresentanze sindacali e le amministrazioni pubbliche.

