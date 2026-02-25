Rinnovo contratto enti locali aumenti e arretrati nella busta paga di marzo 2026

Dopo mesi di trattative e una lunga fase di confronto tra l’Aran (Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni) e le organizzazioni sindacali, arriva la firma definitiva del nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Funzioni locali e per i dirigenti di Comuni e Regioni. Si tratta di un passaggio atteso da oltre 400mila funzionari degli enti locali e da circa 13mila dirigenti, che vedranno finalmente riconosciuti aumenti retributivi e arretrati significativi già a partire dalla busta paga di marzo 2026. Aumenti per i funzionari di 140 euro lordi al mese. Il rinnovo contrattuale per i funzionari degli enti locali prevede un aumento medio mensile lordo di 136,76 euro per tredici mensilità. Tale incremento corrisponde a un +5,78% calcolato sul monte salari del 2021. A questa percentuale si aggiunge un ulteriore +0,22% destinato al trattamento accessorio. Nel complesso, dunque, l’aumento medio si attesta intorno ai 140 euro lordi mensili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Enti Locali, via libera al contratto 2022-2024. In arrivo aumenti e arretrati anche per i dipendenti ciociariIl sindacato ha firmato il nuovo contratto 2022-2024, motivato dall’esigenza di aggiornare le condizioni di lavoro e di salario dei dipendenti pubblici.

