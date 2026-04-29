Enrica Lazzarini nuovo Ceo via libera dal Cda di Autopromotec

Il consiglio di amministrazione di Autopromotec ha approvato la nomina di Enrica Lazzarini come nuovo amministratore delegato. Lazzarini, che fino a ora ricopriva il ruolo di segretario generale dell’Associazione Italiana Costruttori Autoattrezzature, assumerà la guida della manifestazione fieristica biennale dedicata all’autoattrezzatura e all’aftermarket automobilistico. Autopromotec è considerata un evento di rilievo nel settore a livello internazionale.

Transizione 5.0, risorse per 9,8 mld: piano esecutivo entro fine maggio “Una salamandra servita fredda”. La riflessione di Marisa Papa Ruggiero su condizione umana e ruolo dell’arte Autopromotec, manifestazione fieristica biennale da anni punto di riferimento delle autoattrezzature e dell’aftermarket automobilistico a livelo mondiale, ha un nuovo Ceo: è Enrica Lazzarini, già segretario generale dell’Associazione Italiana Costruttori Autoattrezzature. L’altra nomina di Autopromotec riguarda Guido Gambassi, che assume il ruolo di Cso. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Autopromotec, si cambia. Enrica Lazzarini nominata CeoÈ stato ratificato ieri il nuovo assetto manageriale di Autopromotec, biennale internazionale delle autoattrezzature e dell’aftermarket... Leggi anche: Renato Mazzoncini, terzo mandato come Ceo di A2A. Ecco il nuovo Cda Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Autopromotec, cambio di management: Enrica Lazzarini nominata nuovo CEO; Autopromotec, Enrica Lazzarini nominata nuovo ceo; Enrica Lazzarini nuovo CEO di Autopromotec; Autopromotec: Enrica Lazzarini nominata nuovo CEO. Autopromotec, cambio di management: Enrica Lazzarini nominata nuovo CEONuovo assetto manageriale in casa Autopromotec, manifestazione fieristica biennale da anni punto di riferimento delle autoattrezzature e dell’aftermarket automobilistico a livelo mondiale. La strategi ... tg24.sky.it Autopromotec, Enrica Lazzarini nominata nuovo ceoCambio al vertice della manifestazione fieristica biennale internazionale delle autoattrezzature e dell’aftermarket automobilistico ... ilsole24ore.com È stato ratificato oggi il nuovo assetto manageriale di Autopromotec, biennale internazionale delle autoattrezzature e dell’aftermarket automobilistico, che vede Enrica Lazzarini nel ruolo di Chief Executive Officer, affiancata da Guido Gambassi come Chief Stra - facebook.com facebook